venerdì, 8 Agosto 2025
SERIE C – De Giorgio (all. Potenza): “Caturano? Quando va a Catania esce sempre qualcosa. Sarà pronto per la Coppa Italia”

foto Potenza Calcio Official

L’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio fa chiarezza, in sala stampa, relativamente a quanto riportato da alcune testate in merito ad un possibile trasferimento a Catania del bomber rossoblu Salvatore Caturano: “Voglio chiarire che, al di là del fatto che lui abbia ragazza che vive a Catania – quindi ogni volta che va in Sicilia esce sempre qualcosa – ha avuto un fastidio all’adduttore. Lo abbiamo avuto fermo tre giorni, sarebbe dovuto rientrare in gruppo martedì ma ha accusato un virus intestinale, per cui ho preferito farlo lavorare per bene a livello fisico in modo da riaggregarlo al gruppo domani ed essere disponibile a cominciare dalla gara di Coppa Italia”.

