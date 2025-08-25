SERIE C – De Giorgio (all. Potenza): “Caturano? Se avessi pensato che potesse andare via, non lo avrei fatto entrare in campo”

S’intensificano le voci di mercato su Salvatore Caturano. L’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio torna sull’argomento dopo che l’esperto attaccante ha realizzato, nel finale, il gol della vittoria a Giugliano partendo dalla panchina: “Se da parte mi ci fossero stati dei pensieri che potesse andare via, non credo lo avrei fatto entrare in campo. Non è partito dall’inizio perchè in Coppa Italia avevo dato spazio ad Anatriello, che era andato a segno ed è giusto dare continuità a chi fa gol. Sasà in queste due partite da subentrato si è dimostrato di essere un grande capitano e vero leader, da esempio per tutti. Se accetta la panchina entrando in questo modo a gara in corso credo la possa accettare chiunque. E’ una fortuna per me avere degli uomini così, che ti permettono una gestione dello spogliatoio molto lineare e limpida”.

