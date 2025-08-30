SERIE C – De Giorgio (all. Potenza): “Restiamo competitivi anche senza Caturano”

Perdita pesante, quella del capitano e uomo simbolo Salvatore Caturano per il Potenza, ceduto a titolo definitivo al Catania. L’allenatore rossoblu Pietro De Giorgio guarda, comunque, positivamente al prosieguo della stagione tranquillizzando i tifosi lucani: “Sicuramente ci sta che la dinamica Caturano destabilizzi un pò il tifoso. Mi sento di dire che noi faremo bene ugualmente perchè abbiamo giovani bravi, un gruppo che sarà ‘costretto’ a crescere, a dare anche qualcosina in più nella sostituzione soprattutto della figura del capitano. Arriverà il momento che altri giocatori saranno più maturi, questo lo vedo come un vantaggio per noi. Capisco i tifosi in questo momento, ma dico loro di stare tranquilli perchè il Potenza rimane una squadra competitiva e con tanta voglia di fare bene”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***