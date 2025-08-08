SERIE C – Di Toro (D.S. Audace Cerignola): “Lotta al vertice, il Catania c’è. La continuità premia sempre”

Il pensiero del direttore sportivo dell’Audace Cerignola Elio Di Toro a TuttoSalernitana – Calciomercato, con riferimento alle squadre che se la giocheranno per il salto di categoria nella prossima stagione: “Noi dobbiamo in primis mantenere la categoria, ringiovanendo l’organico e rimettendo in piedi gli equilibri economici. Non so chi vincerà il prossimo girone C di Serie C, ma fondamentalmente quando vinci contano una marea di fattori. Ci vuole anche la componente fortuna che si mescola con gli equilibri, i meccanismi, l’unione d’intenti. Sulla carta in questo momento ci sono squadre che hanno fatto un mercato importantissimo, la Salernitana deve completare, il Benevento ha fatto un mercato importante, c’è il Catania, il Crotone, il Potenza. In generale penso che la continuità premia sempre, anche mantenere uno zoccolo duro, integrarlo e migliorarlo”.

