SERIE C – Il designatore Orsato illustra il funzionamento del ‘Var a chiamata’: “Allenatori quasi come ufficiali di gara”

Il mese scorso è stata confermata l’introduzione in Lega Pro del Football Video Support, praticamente un ‘Var a chiamata’ sulle decisioni arbitrali ritenute dubbie. Il quarto ufficiale controllerà ogni frame delle azioni e ogni allenatore avrà due chiamate a disposizione. Poi sarà l’arbitro ad andare al video a guardare e controllare le richieste dei tecnici, prendendo la decisione opportuna.

Daniele Orsato, nuovo designatore della CAN C, ha illustrato nel dettaglio il funzionamento del sistema durante il raduno arbitrale in Umbria: “Non è un’astronave, ma un computer con un operatore che gestirà il replay delle immagini. Saranno gli allenatori a richiedere la revisione, un po’ come succede nel tennis o nella pallavolo. Se gli allenatori sono tranquilli, difficilmente vediamo urla. Questo sistema è pensato proprio per favorire una maggiore serenità e collaborazione in campo tra panchine e direzione di gara. Un operatore video potrà far scorrere avanti e indietro le immagini per chiarire episodi dubbi su richiesta diretta dell’allenatore. Ogni squadra avrà due possibilità per match, ma in caso di chiamata corretta non si perderà l’opportunità successiva, proprio come accade in altri sport. Gli allenatori saranno parte attiva del processo, quasi come fossero ufficiali di gara”.

