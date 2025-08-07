SERIE C – Minadeo (DS Lecco): “Catania, Benevento e Salernitana… complimenti!”

Antonio Minadeo, direttore sportivo del Lecco, focalizzando l’attenzione sul prossimo girone C di Serie C fa un elogio particolare a tre squadre che si candidano a recitare un ruolo da protagoniste: Catania, Benevento e Salernitana. Questo il pensiero del dirigente bluceleste ai microfoni di TMW Radio: “Quest’anno per me non è retorica dire che il girone C sarà una B2, basta vedere gli organici e soprattutto come si stanno muovendo sul mercato piazze come Benevento, Salernitana e Catania. Hanno fatto degli investimenti veramente da categoria superiore. Complimenti a loro, alle loro proprietà, direttori e allenatori che sono tutti di primissimo livello. Sarà un bellissimo girone”.

