SERIE C – Morrone (Adicosp): “Fuochi d’artificio a ridosso della chiusura del mercato”

Così Alfonso Morrone, presidente dell’Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio), ai microfoni di TuttoC.com: “Vedo il girone C il più forte dei tre e fare pronostici su chi lo vincerà e’ cosa ardua. Proverò a farli ma tanto sarò puntualmente smentito. Benevento, Salernitana, Catania e Crotone sono le mie favorite, poi un ruolo importante lo avranno certamente anche Cerignola e Monopoli. Le big si sono mosse tutte per cercare di conquistare la cadetteria. Un buon mercato l’ha fatto l’Arezzo del direttore Aniello Cutolo ed il Catania di Ivano Pastore. Sono sicuro che i fuochi d’artificio li vedremo a ridosso del termine del mercato. Al primo settembre avremo già visto due giornate di campionato e molti ricorreranno al colpo dell’ultimo minuto”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***