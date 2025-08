SERIE C: offerte entro l’8 agosto per acquisizione pacchetto tv “Dirette e differite/sintesi”

La Lega Pro ha pubblicato il bando e annunciato che gli operatori locali della comunicazione potranno presentare le proprie offerte per l’eventuale acquisizione in esclusiva del pacchetto di Diritti Audiovisivi denominato “Dirette e Differite/Sintesi” entro le ore 12:00 dell’8 agosto 2025. Lo scorso anno l’emittente Telecolor si aggiudicò tali diritti per la stagione sportiva 2024-2025, potendo trasmettere in esclusiva free sul territorio regionale una serie di partite del Catania assicurandosi la differita integrale di tutti gli incontri della formazione rossazzurra in campionato.

