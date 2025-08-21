SERIE C: prima giornata, ecco le partite in programma nel girone C

Si riparte. Domenica e lunedì, squadre del girone C di Serie C in campo per la prima giornata di campionato. Partite in programma tra le ore 18 e le 21. Prime gare in ordine di tempo, per quanto concerne il raggruppamento meridionale, a Giugliano, Latina e Potenza (anche in questa stagione il “Viviani” ospiterà le gare casalinghe del Sorrento, ndr) dove i padroni di casa sfideranno rispettivamente Potenza, Atalanta U23 e Cavese. Riportiamo di seguito gli incontri fissati per il 24 e 25 agosto:

DOMENICA 24 AGOSTO

Giugliano – Potenza (ore 18:00)

Latina – Atalanta U23 (ore 18:00)

Sorrento – Cavese (ore 18:00)

Casarano – Trapani (ore 21:00)

Catania – Foggia (ore 21:00)

Monopoli – Cosenza (ore 21:00)

LUNEDI’ 25 AGOSTO

Audace Cerignola – AZ Picerno (ore 21:00)

Casertana – Team Altamura (ore 21:00)

Crotone – Benevento (ore 21:00)

Salernitana – Siracusa (ore 21:00)

