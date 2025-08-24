SERIE C: prima giornata, risultati gare domenicali. Il Potenza ringrazia Caturano, vince il Latina

Sono scese in campo alcune delle squadre del girone C di Serie C per la disputa della prima giornata. In attesa delle gare in programma lunedì sera, riportiamo di seguito i risultati maturati nel turno domenicale con i rispettivi marcatori degli incontri:
DOMENICA 24 AGOSTO
Giugliano 2-3 Potenza
11′ Erradi (P), 15′ Nepi (G), 19′ D’Avino aut. (P), 64′ D’Agostino (G), 90’+6 Caturano (P)
Latina 1-0 Atalanta U23
58′ Riccardi
Sorrento 0-0 Cavese
Casarano 0-0 Trapani
Catania 6-0 Foggia
7′ Cicerelli (rig.), 21′ Donnarumma, 31′ Ierardi, 39′ Forte (rig.), 71′ D’Ausilio, 80′ Lunetta
Monopoli 2-2 Cosenza
26′ Florenzi (C), 39′ Imputato (M), 55′ Tirelli (M), 72′ Mazzocchi (C)
LUNEDI’ 25 AGOSTO
Audace Cerignola – AZ Picerno (ore 21:00)
Casertana – Team Altamura (ore 21:00)
Crotone – Benevento (ore 21:00)
Salernitana – Siracusa (ore 21:00)
