SERIE C: prime riflessioni sull’esordio del Football Video Support

Il Fatto Quotidiano analizza l’esordio nel campionato di Serie C del Football Video Support: “Il rigore concesso e l’espulsione sono sicuramente segnali positivi che arrivano dal supporto video in Lega Pro, ma meccanismo e metodo sono da perfezionare. Partiamo dalle tempistiche: troppo lunghe. Il procedimento – tra riflessione e decisione della panchina, revisione al monitor e scelta dell’arbitro – è molto lungo e ancora macchinoso. Così come forse sarebbe opportuno diminuire il tempo a disposizione dell’allenatore per richiedere l’intervento. Insomma, un esordio sufficiente viste le due correzioni dell’arbitro post chiamata, ma il procedimento ha ancora bisogno di alcuni accorgimenti per evitare altre perdite tempo e recuperi troppo lunghi”.

Il designatore della Can C Daniele Orsato ha evidenziato: “Come è naturale che sia in una sperimentazione, ci sono aree in cui occorre migliorare, prima fra tutte il tempo impiegato nel check delle reti segnate, con l’obiettivo di ridurlo in misura rilevante”. Il presidente della Lega Pro Matteo Marani, invece: “Come Lega miglioreremo ulteriormente la parte infrastrutturale per snellire tempi e modi sulle richieste. Siamo agli inizi di un percorso di innovazione e stiamo agendo di sistema con le nostre società, alle quali va l’invito a collaborare assieme alle rispettive panchine”.

