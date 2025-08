SERIE C: raduno degli arbitri a 20 km dalla sede del ritiro del Catania per programmare la nuova stagione

La Commissione Arbitri Nazionale della Serie C del neo responsabile Daniele Orsato apre i raduni nazionali di inizio stagione dell’AIA, a Cascia, ad una ventina di chilometri da Norcia, sede del ritiro del Catania. “Saranno sorriso ed entusiasmo le parole d’ordine su cui io e la mia squadra lavoreremo per costruire queste basi per l’attività arbitrale per tutta la Stagione Sportiva” le prime parole di presentazione di Orsato alla platea dell’intero organico degli arbitri e del primo gruppo di assistenti arbitrali, ospiti del Grand Hotel Élite.

Orsato ha anche parlato di quelli che saranno i punti cardine della commissione: “Per avere successo bisogna conservare il passato, proiettandosi nel futuro, anticipando i tempi. Il nostro obiettivo è far crescere ognuno di voi, ciascuno con i propri obiettivi, rendendovi competitivi al massimo in poco tempo“, e fa sue le parole del compianto Stefano Farina: “Far bene la prima volta, ed ogni volta”. Poi, in chiusura, esorta tutti: “Voglio arbitri tali da poter dire che il futuro della Serie A sarà garantito da voi“.

Sono state anche definite le linee guida stagionali con la novità legata alla presenza del Football Video Support, la cui sperimentazione vedrà protagonista proprio la Serie C, consentendo all’arbitro di revisionare determinate situazioni di gioco con un monitor posizionato a bordo campo. Spazio all’analisi di situazioni di gioco specifiche, utilizzando filmati di partite passate. Il raduno è proseguito con una lezione sugli aggiornamenti regolamentari, test tecnici, atletici e un allenamento sui campi da calcio dell’hotel.

