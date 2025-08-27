SERIE C: seconda giornata, ecco le partite in programma nel girone C

Tra campo e calciomercato. Sabato, domenica e lunedì, squadre del girone C di Serie C in campo per la seconda giornata di campionato. Partite in programma tra le ore 18 e le 21. Prima gare in ordine di tempo, per quanto concerne il raggruppamento meridionale, Atalanta U23-Casarano. Tra gli incontri più attesi spicca il confronto Cosenza-Salernitana, che vedrà in campo due squadre retrocesse dalla B, e Potenza-Audace Cerignola. Riportiamo di seguito gli incontri fissati per il 29, 30 e 31 agosto:

SABATO 29 AGOSTO

Atalanta U23 – Casarano (ore 21:00)

DOMENICA 30 AGOSTO

Cavese – Catania (ore 18:00)

Foggia – Sorrento (ore 21:00)

Potenza – Audace Cerignola (ore 21:00)

Trapani – Latina (ore 21:00)

LUNEDI’ 31 AGOSTO

Team Altamura – Crotone (ore 18:00)

AZ Picerno – Giugliano (ore 18:00)

Benevento – Casertana (ore 21:00)

Cosenza – Salernitana (ore 21:00)

Siracusa – Monopoli (ore 21:00)

CLASSIFICA

1.Catania 3

2.Casertana 3

3.Potenza 3

4.Benevento 3

5.Salernitana 3

6.Latina 3

7.Monopoli 1

8.Cosenza 1

9.AZ Picerno 1

10.Audace Cerignola 1

11.Cavese 1

12.Sorrento 1

13.Casarano 1

14.Giugliano 0

15.Crotone 0

16.Siracusa 0

17.Atalanta U23 0

18.Team Altamura 0

19.**Foggia -3

20.*Trapani -7

*8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

**3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

