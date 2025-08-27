SERIE C: seconda giornata, ecco le partite in programma nel girone C

Tra campo e calciomercato. Sabato, domenica e lunedì, squadre del girone C di Serie C in campo per la seconda giornata di campionato. Partite in programma tra le ore 18 e le 21. Prima gare in ordine di tempo, per quanto concerne il raggruppamento meridionale, Atalanta U23-Casarano. Tra gli incontri più attesi spicca il confronto Cosenza-Salernitana, che vedrà in campo due squadre retrocesse dalla B, e Potenza-Audace Cerignola. Riportiamo di seguito gli incontri fissati per il 29, 30 e 31 agosto:
SABATO 29 AGOSTO
Atalanta U23 – Casarano (ore 21:00)
DOMENICA 30 AGOSTO
Cavese – Catania (ore 18:00)
Foggia – Sorrento (ore 21:00)
Potenza – Audace Cerignola (ore 21:00)
Trapani – Latina (ore 21:00)
LUNEDI’ 31 AGOSTO
Team Altamura – Crotone (ore 18:00)
AZ Picerno – Giugliano (ore 18:00)
Benevento – Casertana (ore 21:00)
Cosenza – Salernitana (ore 21:00)
Siracusa – Monopoli (ore 21:00)
CLASSIFICA
1.Catania 3
2.Casertana 3
3.Potenza 3
4.Benevento 3
5.Salernitana 3
6.Latina 3
7.Monopoli 1
8.Cosenza 1
9.AZ Picerno 1
10.Audace Cerignola 1
11.Cavese 1
12.Sorrento 1
13.Casarano 1
14.Giugliano 0
15.Crotone 0
16.Siracusa 0
17.Atalanta U23 0
18.Team Altamura 0
19.**Foggia -3
20.*Trapani -7
*8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
**3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
