SERIE C: seconda giornata, risultati e classifica. Catania, Benevento e Salernitana (Inglese decisivo) a punteggio pieno

Le gare domenicali archiviano la seconda giornata del girone C di Serie C. Il Crotone rialza la testa andando a travolgere il Team Altamura in terra pugliese con un sonoro 0-4. Pari combattuto a Picerno, dove i padroni di casa non vanno oltre il 2-2 al cospetto del Giugliano. Colpi esterni di Monopoli e Salernitana, rispettivamente a Siracusa e Cosenza. Da rilevare come il gol della vittoria della Salernitana porti la firma dell’ex attaccante del Catania Inglese, al centro di rumors di mercato. Vince anche il Benevento, tra le mura amiche, piegando la resistenza della Casertana. Riportiamo di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata:
RISULTATI
Atalanta U23 6-2 Casarano
12′ Malcore (C), 21′ Cortinovis (A), 24′ Vavassori (A), 36′ Vavassori (A), 61′ Ferrara (C), 66′ Cortinovis (A), 77′ Vavassori (A), 86′ Levak (A)
AZ Picerno 2-2 Giugliano
2′ Pugliese (P), 16′ Nepi (G), 24′ Nepi (G), 79′ Energe (P)
Benevento 2-1 Casertana
25′ Leone (C), 37′ Salvemini (B), 62′ Pierozzi (B)
Cavese 0-1 Catania
54′ Forte
Cosenza 1-2 Salernitana
4′ Mazzocchi (C), 12′ Villa (S), 71′ Inglese (S)
Foggia 1-0 Sorrento
69′ Morelli
Potenza 0-0 Audace Cerignola
Siracusa 1-2 Monopoli
13′ Capanni (S), 14′ Fall (M), 75′ Longo (M)
Team Altamura 0-4 Crotone
5′ Gomez, 27′ Maggio, 33′ Murano, 46′ Maggio
Trapani 6-0 Latina
8′ Fischnaller, 12′ Canotto, 21′ Celeghin, 56′ Grandolfo, 80′ Ciotti, 87′ Salines
CLASSIFICA
1.Catania 6 – Gol fatti 7, gol subiti 0, diff. reti +7
2.Benevento 6 – Gol fatti 4, gol subiti 2, diff. reti +2
3.Salernitana 6 – Gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2
4.Monopoli 4 – Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1
5.Potenza 4 – Gol fatti 3, gol subiti 2, diff. reti +1
6.Latina 3 – Gol fatti 1, gol subiti 6, diff. reti -5
7.Crotone 3 – Gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3
8.Casertana 3 – Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1
9.Atalanta U23 3 – Gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3
10.AZ Picerno 2 – Gol fatti 4, gol subiti 4, diff. reti =
11.Audace Cerignola 2 – Gol fatti 2, gol subiti 2, diff. reti =
12.Giugliano 1 – Gol fatti 4, gol subiti 5, diff. reti -1
13.Cosenza 1 – Gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1
14.Cavese 1 – Gol fatti 0, gol subiti 1, diff. reti -1
15.Sorrento 1 – Gol fatti 0, gol subiti 1, diff. reti -1
16.Casarano 1 – Gol fatti 2, gol subiti 6, diff. reti -4
17.Siracusa 0 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2
18.**Foggia 0 – Gol fatti 1, gol subiti 6, diff. reti -5
19.Team Altamura 0 – Gol fatti 1, gol subiti 7, diff. reti -6
20.*Trapani -4 – Gol fatti 6, gol subiti 0, diff. reti +6
*8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
**3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
