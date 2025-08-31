SERIE C: seconda giornata, risultati e classifica. Catania, Benevento e Salernitana (Inglese decisivo) a punteggio pieno

Le gare domenicali archiviano la seconda giornata del girone C di Serie C. Il Crotone rialza la testa andando a travolgere il Team Altamura in terra pugliese con un sonoro 0-4. Pari combattuto a Picerno, dove i padroni di casa non vanno oltre il 2-2 al cospetto del Giugliano. Colpi esterni di Monopoli e Salernitana, rispettivamente a Siracusa e Cosenza. Da rilevare come il gol della vittoria della Salernitana porti la firma dell’ex attaccante del Catania Inglese, al centro di rumors di mercato. Vince anche il Benevento, tra le mura amiche, piegando la resistenza della Casertana. Riportiamo di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Atalanta U23 6-2 Casarano

12′ Malcore (C), 21′ Cortinovis (A), 24′ Vavassori (A), 36′ Vavassori (A), 61′ Ferrara (C), 66′ Cortinovis (A), 77′ Vavassori (A), 86′ Levak (A)

AZ Picerno 2-2 Giugliano

2′ Pugliese (P), 16′ Nepi (G), 24′ Nepi (G), 79′ Energe (P)

Benevento 2-1 Casertana

25′ Leone (C), 37′ Salvemini (B), 62′ Pierozzi (B)

Cavese 0-1 Catania

54′ Forte

Cosenza 1-2 Salernitana

4′ Mazzocchi (C), 12′ Villa (S), 71′ Inglese (S)

Foggia 1-0 Sorrento

69′ Morelli

Potenza 0-0 Audace Cerignola

Siracusa 1-2 Monopoli

13′ Capanni (S), 14′ Fall (M), 75′ Longo (M)

Team Altamura 0-4 Crotone

5′ Gomez, 27′ Maggio, 33′ Murano, 46′ Maggio

Trapani 6-0 Latina

8′ Fischnaller, 12′ Canotto, 21′ Celeghin, 56′ Grandolfo, 80′ Ciotti, 87′ Salines

CLASSIFICA

1.Catania 6 – Gol fatti 7, gol subiti 0, diff. reti +7

2.Benevento 6 – Gol fatti 4, gol subiti 2, diff. reti +2

3.Salernitana 6 – Gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2

4.Monopoli 4 – Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1

5.Potenza 4 – Gol fatti 3, gol subiti 2, diff. reti +1

6.Latina 3 – Gol fatti 1, gol subiti 6, diff. reti -5

7.Crotone 3 – Gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3

8.Casertana 3 – Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1

9.Atalanta U23 3 – Gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3

10.AZ Picerno 2 – Gol fatti 4, gol subiti 4, diff. reti =

11.Audace Cerignola 2 – Gol fatti 2, gol subiti 2, diff. reti =

12.Giugliano 1 – Gol fatti 4, gol subiti 5, diff. reti -1

13.Cosenza 1 – Gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1

14.Cavese 1 – Gol fatti 0, gol subiti 1, diff. reti -1

15.Sorrento 1 – Gol fatti 0, gol subiti 1, diff. reti -1

16.Casarano 1 – Gol fatti 2, gol subiti 6, diff. reti -4

17.Siracusa 0 – Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2

18.**Foggia 0 – Gol fatti 1, gol subiti 6, diff. reti -5

19.Team Altamura 0 – Gol fatti 1, gol subiti 7, diff. reti -6

20.*Trapani -4 – Gol fatti 6, gol subiti 0, diff. reti +6

*8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

**3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

