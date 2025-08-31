domenica, 31 Agosto 2025
SERIE C: seconda giornata, risultati e classifica. Catania, Benevento e Salernitana (Inglese decisivo) a punteggio pieno

foto Catania FC

Le gare domenicali archiviano la seconda giornata del girone C di Serie C. Il Crotone rialza la testa andando a travolgere il Team Altamura in terra pugliese con un sonoro 0-4. Pari combattuto a Picerno, dove i padroni di casa non vanno oltre il 2-2 al cospetto del Giugliano. Colpi esterni di Monopoli e Salernitana, rispettivamente a Siracusa e Cosenza. Da rilevare come il gol della vittoria della Salernitana porti la firma dell’ex attaccante del Catania Inglese, al centro di rumors di mercato. Vince anche il Benevento, tra le mura amiche, piegando la resistenza della Casertana. Riportiamo di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata:

RISULTATI
Atalanta U23 6-2 Casarano
12′ Malcore (C), 21′ Cortinovis (A), 24′ Vavassori (A), 36′ Vavassori (A), 61′ Ferrara (C), 66′ Cortinovis (A), 77′ Vavassori (A), 86′ Levak (A)
AZ Picerno 2-2 Giugliano
2′ Pugliese (P), 16′ Nepi (G), 24′ Nepi (G), 79′ Energe (P)
Benevento 2-1 Casertana
25′ Leone (C), 37′ Salvemini (B), 62′ Pierozzi (B)
Cavese 0-1 Catania
54′ Forte
Cosenza 1-2 Salernitana
4′ Mazzocchi (C), 12′ Villa (S), 71′ Inglese (S)
Foggia 1-0 Sorrento
69′ Morelli
Potenza 0-0 Audace Cerignola
Siracusa 1-2 Monopoli
13′ Capanni (S), 14′ Fall (M), 75′ Longo (M)
Team Altamura 0-4 Crotone
5′ Gomez, 27′ Maggio, 33′ Murano, 46′ Maggio
Trapani 6-0 Latina
8′ Fischnaller, 12′ Canotto, 21′ Celeghin, 56′ Grandolfo, 80′ Ciotti, 87′ Salines

CLASSIFICA
1.Catania 6Gol fatti 7, gol subiti 0, diff. reti +7
2.Benevento 6 Gol fatti 4, gol subiti 2, diff. reti +2
3.Salernitana 6 Gol fatti 3, gol subiti 1, diff. reti +2
4.Monopoli 4Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1
5.Potenza 4Gol fatti 3, gol subiti 2, diff. reti +1
6.Latina 3 – Gol fatti 1, gol subiti 6, diff. reti -5
7.Crotone 3 Gol fatti 5, gol subiti 2, diff. reti +3
8.Casertana 3 Gol fatti 4, gol subiti 3, diff. reti +1
9.Atalanta U23 3 – Gol fatti 6, gol subiti 3, diff. reti +3
10.AZ Picerno 2Gol fatti 4, gol subiti 4, diff. reti =
11.Audace Cerignola 2Gol fatti 2, gol subiti 2, diff. reti =
12.Giugliano 1Gol fatti 4, gol subiti 5, diff. reti -1
13.Cosenza 1Gol fatti 3, gol subiti 4, diff. reti -1
14.Cavese 1Gol fatti 0, gol subiti 1, diff. reti -1
15.Sorrento 1Gol fatti 0, gol subiti 1, diff. reti -1
16.Casarano 1Gol fatti 2, gol subiti 6, diff. reti -4
17.Siracusa 0Gol fatti 1, gol subiti 3, diff. reti -2
18.**Foggia 0Gol fatti 1, gol subiti 6, diff. reti -5
19.Team Altamura 0Gol fatti 1, gol subiti 7, diff. reti -6
20.*Trapani -4 Gol fatti 6, gol subiti 0, diff. reti +6

*8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
**3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

