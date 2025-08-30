SERIE C: seconda giornata, risultati in attesa delle gare domenicali. Anche il Trapani ne fa 6, Foggia vittorioso

Dopo l’anticipo del venerdì sera, a Caravaggio, tra Atalanta U23 e Casarano che ha visto i padroni di casa “demolire” la compagine pugliese, spazio alle partite in programma sabato, in attesa che il turno domenicale completi il quadro della seconda giornata del girone C di Serie C. Riportiamo di seguito i risultati maturati sui campi e la classifica aggiornata:

VENERDI’ 29 AGOSTO

Atalanta U23 6-2 Casarano

12′ Malcore (C), 21′ Cortinovis (A), 24′ Vavassori (A), 36′ Vavassori (A), 61′ Ferrara (C), 66′ Cortinovis (A), 77′ Vavassori (A), 86′ Levak (A)

SABATO 30 AGOSTO

Cavese 0-1 Catania

54′ Forte

Foggia 1-0 Sorrento

69′ Morelli

Potenza 0-0 Audace Cerignola

Trapani 6-0 Latina

8′ Fischnaller, 12′ Canotto, 21′ Celeghin, 56′ Grandolfo, 80′ Ciotti, 87′ Salines

DOMENICA 31 AGOSTO

Team Altamura – Crotone

AZ Picerno – Giugliano

Benevento – Casertana

Cosenza – Salernitana

Siracusa – Monopoli

CLASSIFICA

1.Catania 6

2.Potenza 4

3.Latina 3

4.Casertana 3

5.Benevento 3

6.Salernitana 3

7.Atalanta U23 3

8.Audace Cerignola 2

9.Monopoli 1

10.Cosenza 1

11.Cavese 1

12.Sorrento 1

13.AZ Picerno 1

14.Casarano 1

15.Giugliano 0

16.Crotone 0

17.Siracusa 0

18.Team Altamura 0

19.**Foggia 0

20.*Trapani -4

*8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

**3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

