SERIE C: seconda giornata, risultati in attesa delle gare domenicali. Anche il Trapani ne fa 6, Foggia vittorioso

Dopo l’anticipo del venerdì sera, a Caravaggio, tra Atalanta U23 e Casarano che ha visto i padroni di casa “demolire” la compagine pugliese, spazio alle partite in programma sabato, in attesa che il turno domenicale completi il quadro della seconda giornata del girone C di Serie C. Riportiamo di seguito i risultati maturati sui campi e la classifica aggiornata:
VENERDI’ 29 AGOSTO
Atalanta U23 6-2 Casarano
12′ Malcore (C), 21′ Cortinovis (A), 24′ Vavassori (A), 36′ Vavassori (A), 61′ Ferrara (C), 66′ Cortinovis (A), 77′ Vavassori (A), 86′ Levak (A)
SABATO 30 AGOSTO
Cavese 0-1 Catania
54′ Forte
Foggia 1-0 Sorrento
69′ Morelli
Potenza 0-0 Audace Cerignola
Trapani 6-0 Latina
8′ Fischnaller, 12′ Canotto, 21′ Celeghin, 56′ Grandolfo, 80′ Ciotti, 87′ Salines
DOMENICA 31 AGOSTO
Team Altamura – Crotone
AZ Picerno – Giugliano
Benevento – Casertana
Cosenza – Salernitana
Siracusa – Monopoli
CLASSIFICA
1.Catania 6
2.Potenza 4
3.Latina 3
4.Casertana 3
5.Benevento 3
6.Salernitana 3
7.Atalanta U23 3
8.Audace Cerignola 2
9.Monopoli 1
10.Cosenza 1
11.Cavese 1
12.Sorrento 1
13.AZ Picerno 1
14.Casarano 1
15.Giugliano 0
16.Crotone 0
17.Siracusa 0
18.Team Altamura 0
19.**Foggia 0
20.*Trapani -4
*8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
**3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***