SERIE C – Sforzini: “Girone C livellato verso l’alto, il Catania ha aggiunto qualità”

Ex attaccante con 117 reti siglate in carriera, oggi direttore sportivo reduce dall’esperienza all’Ascoli, Ferdinando Sforzini dice la sua in relazione al livello di competitività del girone C di Serie C. Queste le sue parole sul tema, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Il C è il girone più livellato verso l’alto, e non c’è solo la Salernitana come formazione di spessore. Penso a Crotone, Benevento, al Catania che con il Direttore Sportivo Ivano Pastore ha aggiunto qualità a un lavoro e un organico già eccellente: sono tutte formazioni abituate a campionati di vertice. Subito sotto, direi di attenzionare Audace Cerignola, Monopoli e Sorrento, con Cavese e Atalanta U23 che possono fare bene”.

