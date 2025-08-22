venerdì, 22 Agosto 2025
SERIE C – Tesser: “Catania e Salernitana sullo stesso piano”

Redazione
By Redazione
L’esperto allenatore Attilio Tesser, con un passato anche da calciatore del Catania negli anni ’80, punta nel raggruppamento meridionale di Serie C soprattutto sulla squadra rossazzurra e la Salernitana in chiave promozione. Queste le sue parole tra le pagine de La Gazzetta dello Sport: “Metterei sullo stesso piano Catania e Salernitana: Toscano al secondo anno è destinato a migliorarsi, a Salerno il ds Faggiano ha preso quei giocatori esperti che servono a vincere. In seconda fila Benevento e Crotone, poi mi incuriosisce l’Atalanta. Girone C il più difficile dei tre? Il C sembra avere qualcosa in più guardando le piazze, ma – sul campo – il livello tecnico espresso dal girone A è sempre alto, lo conosco bene”.

