SERIE C: tutti i risultati della prima giornata e la classifica. Benevento corsaro a Crotone, Salernitana ok di misura

Gli incontri del lunedì calcistico archiviano la prima giornata del girone C di Serie C. Riescono a fare bottino pieno anche Benevento, Casertana e Salernitana. Pareggio all’ultimo respiro dell’Audace Cerignola. Riportiamo di seguito i risultati con i marcatori delle rispettive gare e la classifica aggiornata:
LUNEDI’ 25 AGOSTO
Audace Cerignola 2-2 AZ Picerno
9′ Energe (P), 41′ Cuppone (A), 45’+1 Abreu (P), 85′ Cuppone (A)
Casertana 3-1 Team Altamura
21′ Pezzella (C), 28′ D’Amico (T), 43′ Bentivegna (C), 90′ Spina aut. (C)
Crotone 1-2 Benevento
10′ Salvemini (B), 13′ Lamesta (B), 62′ Gomez (C)
Salernitana 1-0 Siracusa
35′ Knezovic
DOMENICA 24 AGOSTO
Giugliano 2-3 Potenza
11′ Erradi (P), 15′ Nepi (G), 19′ D’Avino aut. (P), 64′ D’Agostino (G), 90’+6 Caturano (P)
Latina 1-0 Atalanta U23
58′ Riccardi
Sorrento 0-0 Cavese
Casarano 0-0 Trapani
Catania 6-0 Foggia
7′ Cicerelli, 21′ Donnarumma, 31′ Ierardi, 39′ Forte, 71′ D’Ausilio, 80′ Lunetta
Monopoli 2-2 Cosenza
26′ Florenzi (C), 39′ Imputato (M), 55′ Tirelli (M), 72′ Mazzocchi (C)
CLASSIFICA
1.Catania 3
2.Casertana 3
3.Potenza 3
4.Benevento 3
5.Salernitana 3
6.Latina 3
7.Monopoli 1
8.Cosenza 1
9.AZ Picerno 1
10.Audace Cerignola 1
11.Cavese 1
12.Sorrento 1
13.Casarano 1
14.Giugliano 0
15.Crotone 0
16.Siracusa 0
17.Atalanta U23 0
18.Team Altamura 0
19.**Foggia -3
20.*Trapani -7
*8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
**3 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
