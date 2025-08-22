SICILIA24: “Catania-Foggia, i tifosi si attendono una partenza col piede giusto”

“Il Catania vive fra campo e mercato. Più campo, inevitabilmente, visto che mancano poche ore all’esordio stagionale in C. Ma come avviene da tempo, le trattative si intrecciano nei primi turni con ciò che succede sul terreno di gioco, dove Toscano chiede di fare meglio di quanto visto a Crotone per convinzione soprattutto sottoporta, concretizzando le occasioni contro il Foggia, una squadra giovane che resta in costruzione. Inevitabile da parte dei tifosi attendersi una partenza col piede giusto. Serve partire al massimo”. E’ quanto evidenziato da Sicilia24, rimarcando l’importanza dell’impegno casalingo col Foggia con un occhio rivolto al calciomercato, in particolare al problema degli esuberi – comune a molte squadre -, piazzandone almeno una parte per dare ulteriore impulso alle entrate.
