sabato, 23 Agosto 2025
HomeCatania NewsSICILIA24: "Catania-Foggia, i tifosi si attendono una partenza col piede giusto"
Catania NewsLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

SICILIA24: “Catania-Foggia, i tifosi si attendono una partenza col piede giusto”

Redazione
By Redazione
0
165
foto Catania FC

“Il Catania vive fra campo e mercato. Più campo, inevitabilmente, visto che mancano poche ore all’esordio stagionale in C. Ma come avviene da tempo, le trattative si intrecciano nei primi turni con ciò che succede sul terreno di gioco, dove Toscano chiede di fare meglio di quanto visto a Crotone per convinzione soprattutto sottoporta, concretizzando le occasioni contro il Foggia, una squadra giovane che resta in costruzione. Inevitabile da parte dei tifosi attendersi una partenza col piede giusto. Serve partire al massimo”. E’ quanto evidenziato da Sicilia24, rimarcando l’importanza dell’impegno casalingo col Foggia con un occhio rivolto al calciomercato, in particolare al problema degli esuberi – comune a molte squadre -, piazzandone almeno una parte per dare ulteriore impulso alle entrate.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-FOGGIA: quando Crialesi e Barozzi regalarono la vittoria all’Elefante
Articolo successivo
QUI CATANIA: di nuovo insieme Pieraccini e Donnarumma, provando a ricreare con Toscano l’alchimia del 2023/24
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web