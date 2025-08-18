lunedì, 18 Agosto 2025
SICILIA24: "Il Catania si esprime a sprazzi contro un Crotone appena sufficiente"

foto Catania FC

Nel servizio di Sicilia24 su Telecolor e Antenna Sicilia si analizza la prestazione offerta dai rossazzurri nel match valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C contro il Crotone. In particolare viene posto in evidenza il fatto che “soltanto a tratti si è visto il Catania brillante disegnato dalla società e preparato da Toscano contro un Crotone appena sufficiente che ha riscattato la doppia consecutiva eliminazione”. Dopo il gol di Murano (“difesa distratta”) il Catania, con il lutto al braccio per la scomparsa di Pippo Baudo, “accusa il colpo e fatica nella costruzione del gioco. Il potenziale di Toscano si esprime a sprazzi. Di positivo c’è che anche in una serata non da ricordare le uniche occasioni le firma il Catania, che meriterebbe il pari. Da domenica in casa contro il Foggia sarà campionato e ci si aspetta un Catania più continuo e attento”.

