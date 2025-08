SILVESTRI: non basta l’apertura di Pastore, il centrale difensivo non supera l’esame Toscano

Da un lato la volontà totale del calciatore di giocarsi le proprie carte, avendo totalizzato fin qui 119 presenze in competizioni ufficiali indossando la casacca del Catania. Dall’altro la disponibilità del direttore sportivo Ivano Pastore di concedergli un’opportunità, essendo rimasto favorevolmente impressionato dalle prestazioni offerte durante i mesi di militanza alla Triestina, club che lo ha prelevato a gennaio in prestito.

In effetti Tommaso Silvestri ha dato un contributo importante alla causa alabardata, rivelandosi un punto di riferimento prezioso a guida del reparto arretrato anche per esperienza e professionalità. Poi, appunto, il rientro in Sicilia con Pastore che ha spinto affinchè il difensore centrale classe 1991 prendesse parte al ritiro di Norcia. Negli ultimi giorni, però, è arrivata la conferma che Silvestri non rientrerà nel progetto Catania. Mister Domenico Toscano, dopo le valutazioni fatte un anno fa, non ha cambiato idea sul suo conto: pur ringranziandolo per l’esempio di professionalità e attaccamento alla maglia dimostrato, il centrale difensivo non possiede le caratteristiche tecniche richieste dall’allenatore. Per Silvestri, quindi, si cerca una nuova sistemazione.

