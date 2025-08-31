SITUAZIONE DISCIPLINARE: primi gialli in campionato per i rossazzurri

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse 2 giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Monopoli non si registrano nuovi squalificati. Altre due giornate da scontare per il difensore/centrocampista Quaini, il cui futuro è però incerto (trattativa in corso con la Juve Stabia). Primi cartellini gialli in questo campionato per il Catania: Celli e Pieraccini, ammoniti nel corso della trasferta di Cava de’ Tirreni.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vigente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

