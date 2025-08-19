SPORT CATANESE – Elephants Catania, tragica scomparsa di Francesco Aronica: “Perdiamo un fratello”

Non ce l’ha fatta il ragazzo catanese di 23 anni rimasto ferito dopo un tuffo avvenuto nelle acque di Polignano a Mare, nel Barese, da una altezza di diversi metri. Francesco Aronica era in Puglia per una vacanza con amici. Nel pomeriggio si sarebbe buttato in mare dalla scogliera, ma dopo l’impatto con l’acqua avrebbe perso coscienza a causa di un grave trauma cranico. Immediato l’intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli, dove è deceduto nonostante le manovre di rianimazione. Giocava negli Elephants Catania, squadra di football americano vincitrice quest’anno del Silverbowl.

“Con immenso dolore – scrive la società etnea – annunciamo la tragica e prematura scomparsa di Francesco Aronica, il nostro #2. Non era soltanto un compagno di squadra: era un amico, un fratello, parte della nostra famiglia. La sua passione, la sua energia e il suo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. In questo momento di profonda tristezza, ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, condividendo il loro dolore. Ciao Francesco, continuerai a correre con noi in ogni partita”.

Il messaggio social di chi lo ha allenato: “Eri un ragazzo pieno di vita e con un sorriso dolce e contagioso. Sei diventato uno dei più forti ricevitori degli Elephants, riuscivi a meravigliarmi con gesti atletici inusuali e di grande tecnica. Nella finale di quest’anno mi avevi detto: coach, se segno me lo regali il tuo casco? Ci siamo abbracciati. Cicciuzzo, troppo presto!”.

