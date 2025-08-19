martedì, 19 Agosto 2025
HomeAltre NotizieSPORT CATANESE - Elephants Catania, tragica scomparsa di Francesco Aronica: "Perdiamo un...
Altre Notizie

SPORT CATANESE – Elephants Catania, tragica scomparsa di Francesco Aronica: “Perdiamo un fratello”

Redazione
By Redazione
0
0

Non ce l’ha fatta il ragazzo catanese di 23 anni rimasto ferito dopo un tuffo avvenuto nelle acque di Polignano a Mare, nel Barese, da una altezza di diversi metri. Francesco Aronica era in Puglia per una vacanza con amici. Nel pomeriggio si sarebbe buttato in mare dalla scogliera, ma dopo l’impatto con l’acqua avrebbe perso coscienza a causa di un grave trauma cranico. Immediato l’intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli, dove è deceduto nonostante le manovre di rianimazione. Giocava negli Elephants Catania, squadra di football americano vincitrice quest’anno del Silverbowl.

“Con immenso dolore – scrive la società etnea – annunciamo la tragica e prematura scomparsa di Francesco Aronica, il nostro #2. Non era soltanto un compagno di squadra: era un amico, un fratello, parte della nostra famiglia. La sua passione, la sua energia e il suo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. In questo momento di profonda tristezza, ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, condividendo il loro dolore. Ciao Francesco, continuerai a correre con noi in ogni partita”.

Il messaggio social di chi lo ha allenato: “Eri un ragazzo pieno di vita e con un sorriso dolce e contagioso. Sei diventato uno dei più forti ricevitori degli Elephants, riuscivi a meravigliarmi con gesti atletici inusuali e di grande tecnica. Nella finale di quest’anno mi avevi detto: coach, se segno me lo regali il tuo casco? Ci siamo abbracciati. Cicciuzzo, troppo presto!”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CALCIO IN PROVINCIA – Paternò, Yahya Kirdi rompe il silenzio: “Progetto di trasparenza, legalità e futuro”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web