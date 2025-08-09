sabato, 9 Agosto 2025
STAMPA AVELLINESE: “D’Ausilio, accordo definito con il Catania”

Redazione
foto lacasadic.com

“Il direttore Mario Aiello in queste ore ha tenuto contatti molto stretti con diversi club, soprattutto con il Catania che ha praticamente definito l’ingaggio di Michele D’Ausilio con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie B”. Giungono nuove conferme da Avellino in merito alla trattativa per il passaggio del trequartista milanese classe 1999 al Catania (fonte Pellegrino Marciano – Telenostra). Non una cessione a titolo definitivo, con il giocatore che resta di proprietà degli irpini fino a quando non matureranno le condizioni per un eventuale riscatto del cartellino da parte del Catania al termine della stagione.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

