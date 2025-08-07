STAMPA AVELLINESE: “D’Ausilio-Catania, indizio social”

Appare sempre più prossimo alla partenza Michele D’Ausilio. Per uno dei migliori assistman dello scorso campionato di Serie C, sono tante le richieste. Tra le squadre interessate, quella ad essere più vicina all’acquisizione del trequartista Michele D’Ausilio sembra essere il Catania. La redazione di sportavellino.it evidenzia un aspetto curioso: molti tifosi del Catania sono accorsi sotto alla sezione “commenti” del profilo Instagram di D’Ausilio, invitandolo a scegliere la causa rossazzurra. Il calciatore ha messo “mi piace” a due commenti che lo esortano al trasferimento al club catanese. Invitandolo a compiere “la scelta giusta”. Un indizio social che lo avvicina al trasferimento in Sicilia?

