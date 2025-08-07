giovedì, 7 Agosto 2025
HomeCalciomercatoSTAMPA AVELLINESE: "D'Ausilio-Catania, indizio social"
CalciomercatoCatania NewsCuriositàLega ProPrimo Piano

STAMPA AVELLINESE: “D’Ausilio-Catania, indizio social”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Il Mattino

Appare sempre più prossimo alla partenza Michele D’Ausilio. Per uno dei migliori assistman dello scorso campionato di Serie C, sono tante le richieste. Tra le squadre interessate, quella ad essere più vicina all’acquisizione del trequartista Michele D’Ausilio sembra essere il Catania. La redazione di sportavellino.it evidenzia un aspetto curioso: molti tifosi del Catania sono accorsi sotto alla sezione “commenti” del profilo Instagram di D’Ausilio, invitandolo a scegliere la causa rossazzurra. Il calciatore ha messo “mi piace” a due commenti che lo esortano al trasferimento al club catanese. Invitandolo a compiere “la scelta giusta”. Un indizio social che lo avvicina al trasferimento in Sicilia?

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Ternana, Vallocchia verso la permanenza?
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MERCATO: Ternana, Vallocchia verso la permanenza?

Redazione - 0
Detto di Salvatore Aloi che si avvicina a grandi passi al Catania, potrebbe invece non approdare in Sicilia il 28enne centrocampista Andrea Vallocchia. Esigenze...

EX ROSSAZZURRI: Rimini, Baldini si tira indietro prima della firma

MERCATO: non solo Papaserio, con l’agente si è parlato anche di Leonardi

MERCATO: Ierardi, opzione per il rinnovo in caso di promozione

MERCATO: Catania, quante trattative con la GEV Sport and Management

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web