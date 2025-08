STAMPA AVELLINESE: “D’Ausilio, il Catania prova a chiudere l’affare”

Ci saranno importanti novità nelle prossime ore per un ulteriore innesto in casa rossazzurra? Detto di Salvatore Aloi ad un passo dal trasferimento al Catania, da Avellino (fonte sportchannel214.it) si legge che la società etnea resta in pressing sul centrocampista offensivo Michele D’Ausilio, il quale è sicuramente in uscita dagli irpini. Il Catania starebbe provando a chiudere l’operazione con il direttore sportivo biancoverde Mario Aiello sulla base del prestito oneroso con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

