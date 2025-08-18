STAMPA CALABRESE: “Crotone-Catania è stata partita vera tra due sicure protagoniste in campionato”

Vediamo come la stampa calabrese commenta l’affermazione del Crotone ai danni del Catania in Coppa Italia Serie C, selezionando le riflessioni di alcuni quotidiani.

La Gazzetta del Sud sottolinea: “La squadra di casa alza il baricentro e prova a sorprendere il Catania con rapide verticalizzazioni, sfruttando soprattutto le corsie esterne. Gli ospiti, ben messi in campo, cercano di contenere la pressione e ripartire, ma faticano a trovare spazi contro la retroguardia rossoblù. La svolta arriva dopo appena 9′ quando con una grande giocata di Maggio sulla sinistra la palla arriva sulla testa di Murano che supera l’ex di turno Dini. La ripresa si apre con il Catania che entra in campo con un atteggiamento più aggressivo, cercando subito di aumentare il ritmo e alzare il baricentro. I siciliani provano a portarsi in avanti alla ricerca del gol del pareggio ma i calabresi riescono a contenere le sortite offensive degli uomini di Toscano”.

Su ilcrotonese.it c’è spazio per i seguenti commenti: “Il Crotone ha avuto l’occasione di misurarsi contro una rivale quotata come il Catania dimostrando di possedere armi e requisiti per poter recitare un ruolo di rilievo in campionato. Un anno alle spalle di lavoro e conoscenze rappresenta un vantaggio che il Crotone prova a mettere subito in pratica con trame e fraseggi identitari e riconosciuti. Anche la condizione atletica sembra confortante. Il vantaggio galvanizza i rossoblù che restano propositivi e aggressivi anche se il Catania non si lascia immalinconire dallo svantaggio e propone soluzioni che rischiano di fare male. E col passare dei minuti la formazione etnea prende coraggio trovando due occasioni ghiotte. Il canovaccio del secondo tempo propone un Catania che alza il ritmo e baricentro e prova a mettere pressione per recuperare il risultato. Il Crotone lo attende e riparte. Lucidità e freschezza perdono inevitabilmente quota, ma il Crotone riesce a tenere comunque la barra dritta”.

Crotonenews.com evidenzia che il Crotone “ha mostrato personalità e idee chiare nelle trame di gioco. Il Catania, però, non ha mai smesso di crederci e ha sfiorato il pari con due occasioni importanti, sventate da un attento Merelli. Nella ripresa gli etnei hanno provato ad alzare il ritmo, ma i rossoblù hanno saputo gestire la pressione e ripartire con efficacia, affidandosi spesso alle giocate di Maggio. Un debutto ufficiale che lascia sensazioni positive e fa guardare con ottimismo all’esordio in campionato”.

“Altro che calcio d’agosto, allo Scida è partita vera tra due squadre che, sicuramente, saranno protagoniste del campionato”, riporta crotoneinforma.it. “Gara vera sin dai primi minuti, il Catania parte meglio ma il Crotone dopo una decina di minuti trova le sue geometrie e soprattutto il vantaggio con Murano. Catania molto fisico, forse in alcune occasioni anche troppo, ma poco lucido negli ultimi trenta metri dove non riesce a trovare, anche grazie alla difesa rossoblù, l’ultimo passaggio. Secondo tempo a tinte rosazzurre con il Crotone che si difende con ordine e non va mai in difficoltà. Dopo il 70esimo i rossoblù riconquistano campo e creano diversi pericoli alla porta etnea”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***