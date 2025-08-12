STAMPA CALABRESE – Il Corriere della Calabria: “Col Catania sfida di grande fascino e importante banco di prova”

Settimana di preparazione al primo impegno ufficiale della stagione per il Crotone. Il Corriere della Calabria evidenzia il fatto che domenica sera gli squali andranno in scena contro il Catania in Coppa Italia Serie C. Parlando di “sfida di grande fascino tra due piazza storiche del calcio italiano” e aggiungendo che “per i rossoblu sarà l’occasione per misurare il livello di crescita della squadra agli ordini di mister Emilio Longo”, con la sottolineatura che il gruppo nei test di pre campionato effettuati è apparso già “solido e ben organizzato sul piano tattico” oltre che con una “chiara identità” nello sviluppo del gioco, riprendendo in questo caso il pensiero dell’allenatore. “La sfida contro il Catania rappresenta un banco di prova importante non solo per testare condizione fisica e tenuta mentale, ma anche per dare un primo segnale chiaro sulle ambizioni stagionali”, si legge ancora.

