giovedì, 14 Agosto 2025
Calciomercato

STAMPA CAMPANA – Esposito: “Raffaele chiede rinforzi, Salernitana ancora dietro Catania e Benevento”

Redazione
Il giornalista campano Luca Esposito vede indietro, al momento, la Salernitana sul piano della competitività rispetto a Catania e Benevento. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: “Raffaele chiede rinforzi ed è anche giusto. Dopo la gara contro una Reggina ben organizzata, ha detto che sono corti. Bisogna correre ai ripari, la rosa doveva essere completata già prima di andare a Norcia per la seconda parte del ritiro. Come diceva anche il mister servono due difensori. Il mister poi si aspetta qualcosa a centrocampo e in attacco. Mancano quindi 5-6 pedine per poter contrastare Catania e Benevento, che hanno fatto meglio finora. Ad oggi Catania e Benevento sono le squadre più forti ma occhio anche al Crotone e all’insidioso Potenza.

