STAMPA FOGGIANA: “Foggia in piena emergenza, Catania sogna ad occhi aperti la B”

Una partita da Davide contro Golia. L’ha definita così il portale foggiasport24.com, quella che il Foggia disputerà questa sera contro il Catania. Rivoluzione tecnica ancora in corso tra le fila rossonere. “Il tecnico Delio Rossi (squalificato, al suo posto Fedele Limone) può disporre al momento di un organico con una media età vicina ai 22 anni, con un buon carico di esordienti in campionato tra i pro. Un cantiere aperto, al quale solo la chiusura del mercato potrà portare a una definizione”, si legge.

“Insomma, il Foggia è in piena emergenza, mentre il Catania sogna ad occhi aperti la Serie B. Il suo progetto è all’insegna della continuità. Sono stati confermati il tecnico Toscano e buona parte dell’organico, rafforzato dove c’era bisogno dall’intervento della società. La media età dell’organico dei siciliani è di 28 anni. Una differenza enorme in termini di esperienza, anche se diversi calciatori che concorrono a questa media sono in lista di sbarco”.

I pronostici “sono tutti a favore del Catania, che gioca in casa (davanti a un pubblico rumoroso), ha una squadra degna del primo posto, un organico completo e un tasso di esperienza elevato. Dove può tentare di colpire il Foggia? Le armi sono poche, ma utili. Servono organizzazione e follia. L’organizzazione è quella che mette il tecnico Delio Rossi, tra i più esperti e vincenti della categoria, la follia devono metterla i calciatori”, evidenzia l’articolo a firma di Domenico Carella.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***