STAMPA FOGGIANA: “Il Catania ‘scherza’ contro il Foggia, surclassato dalla corazzata etnea”

Vediamo come la stampa foggiana commenta il risultato maturato allo stadio “Angelo Massimino” in occasione dell’esordio in campionato del Foggia contro il Catania.

Foggiasport24.com riporta quanto segue: “In altri tempi si sarebbe parlato di risultato tennistico, la sostanza è che il Foggia Calcio esce pesantemente sconfitto dal Massimino nella partita di esordio del campionato 2025-2026. Vince il Catania con un netto 6-0, con quattro gol segnati già alla fine del primo tempo. Troppo alto il divario tecnico e fisico tra le due squadre. I siciliani sono costruiti per vincere, il Foggia deve ancora completare l’organico per puntare alla salvezza Il Catania gestisce il pallone, verticalizza e manda in tilt la difesa avversaria su qualsiasi cross”.

Foggiacalciomania.com sottolinea: “Il Foggia subisce la scoppola come mai si era vista alla prima giornata di campionato. Certo, di fronte c’era una signora squadra che punta alla promozione diretta, ma questo non significa che bisogna scendere in campo con il pallottoliere. Bisognerà correre subito ai ripari consapevoli che sarà un anno difficile, se non impossibile. E a cercare di far quadrare la situazione dovrà pensarci Delio Rossi”. Il Foggia “recrimina nel finale per un calcio di rigore, ma è solo l’ultimo atto di una non partita di fronte ad un Catania che ha vinto senza troppi sforzi. Un esordio così negativo non si registrava dagli anni Settanta a Torino contro la Juventus”.

“Si sapeva già in partenza che la trasferta in terra siciliana sarebbe stata proibitiva, ma nessuno poteva immaginare una disfatta di tale portata. La sconfitta, nel calcio, va accettata, ma vedere i ragazzini rossoneri totalmente surclassati dalla corazzata catanese fa veramente male. Non è bastato l’impegno in campo per contrastare l’esperienza e la sicurezza dei giocatori siciliani ma il risultato è decisamente umiliante. Il Foggia deve poter giocare ad armi pari e per farlo ha bisogno di una squadra completa e competitiva. Va bene puntare sui giovani ma questi devono essere affiancati da giocatori di qualità ed esperienza. Mister Rossi non può fare miracoli, se queste sono le premesse”, evidenzia foggiagol.it.

Foggialandia.it parla di “inizio da brividi per il nuovo Foggia targato Delio Rossi”, aggiungendo: “I rossoneri in quel di Catania rimediano una roboante sconfitta. La gara, a senso unico sin dall’inizio, ha visto i padroni di casa giocare sul velluto e già alla fine del prima frazione di gioco i gol a tabellino a favore dei siciliani erano ben quattro.Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa cercano di non far male al Foggia ma comunque vanno a rete per altre due volte portando il risultato finale sul sei a zero, una vera e propria umilizione per il popolo foggiano che sicuramente non merita tutto questo”.

Foggiatoday.it titola: “Il Foggia sprofonda al Massimino: il Catania ‘scherza’ e ne fa sei”. Per poi aggiungere: “Ok, non era il Catania l’avversario contro cui pensare di azzerare subito la penalizzazione, tanto meno in trasferta. Ma una sconfitta per 6-0 non è di certo il modo più esaltante per avviare la stagione. Ampio, per non dire enorme, il divario tra le due formazioni”. Si evidenza anche la “serata da incubo” del portiere Borbei parlando di “tenera trattenuta di Staver su Forte” in occasione del secondo rigore concesso dall’arbitro Mirabella al Catania.

