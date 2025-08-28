STAMPA GENOVESE: “Leonardi-Catania, contratto di cinque anni”

Contratto di ben cinque anni per Simone Leonardi, uno in più rispetto alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi? E’ quanto si apprende direttamente dalla stampa genovese, nello specifico Il Secolo XIX. L’attaccante catanese classe 2005 si legherebbe al Catania, pertanto, fino al 30 giugno del 2030. Un percorso che inizierebbe questa stagione con la cessione a titolo temporaneo maturando esperienza altrove (probabilmente alla Ternana) per giocare con una certa regolarità. Un’operazione a cifre economiche importanti nel complesso, segno di quanto la società rossazzurra creda nel potenziale del ragazzo proveniente dalla Sampdoria guardando anche al futuro.
