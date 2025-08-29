venerdì, 29 Agosto 2025
HomeCalciomercatoSTAMPA LECCESE: "Infinito Sasà. Caturano vola sotto l'Etna a fare grande il...
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

STAMPA LECCESE: “Infinito Sasà. Caturano vola sotto l’Etna a fare grande il Catania”

Redazione
By Redazione
0
1375

Tra le maglie indossate da Salvatore Caturano spicca quella del Lecce, con cui l’attaccante ha contribuito a scrivere importanti pagine di storia negli anni della rinascita calcistica giallorossa, segnando 34 reti in 94 partite ufficiali. La stampa leccese, nello specifico la testata sololecce.it evidenzia come, alla fine di una estate sulla bocca di tutte le big del campionato, il bomber (“Infinito Sasà!”) vestirà un’altra maglia “nella enorme collezione di club di prestigio della Serie C che nel corso di una dozzina di anni si sono rivolte a lui per risolvere i loro problemi, per alimentare le loro ambizioni”. Caturano lascia il Potenza e, a 35 anni, vola sotto l’Etna “a fare grande il nuovo Catania”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA PUGLIESE: “Allegretto obiettivo primario per la difesa del Cerignola”
Articolo successivo
MERCATO: il Catania cerca la ciliegina, Buglio. A Castellammare lo definiscono “il signore della mediana”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web