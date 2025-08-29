STAMPA LECCESE: “Infinito Sasà. Caturano vola sotto l’Etna a fare grande il Catania”

Tra le maglie indossate da Salvatore Caturano spicca quella del Lecce, con cui l’attaccante ha contribuito a scrivere importanti pagine di storia negli anni della rinascita calcistica giallorossa, segnando 34 reti in 94 partite ufficiali. La stampa leccese, nello specifico la testata sololecce.it evidenzia come, alla fine di una estate sulla bocca di tutte le big del campionato, il bomber (“Infinito Sasà!”) vestirà un’altra maglia “nella enorme collezione di club di prestigio della Serie C che nel corso di una dozzina di anni si sono rivolte a lui per risolvere i loro problemi, per alimentare le loro ambizioni”. Caturano lascia il Potenza e, a 35 anni, vola sotto l’Etna “a fare grande il nuovo Catania”, si legge.

