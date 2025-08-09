STAMPA LECCHESE: “Martic via da Lecco dopo essere entrato nel cuore dei tifosi”

Il Catania ha tesserato di recente il difensore/centrocampista Manuel Martic. Reduce dall’esperienza tra le fila del Lecco, il calciatore classe 1995 non ha rinnovato il contratto in scadenza con la società lombarda. La mancata permanenza di Martic è stata presa con qualche rammarico dall’ambiente, a giudicare da quanto riportano i colleghi de La Provincia Unica Tv. Segno che il calciatore ha vissuto una stagione importante quest’anno:

“Non è una novità che le proposte, controproposte, abboccamenti e contatti, con il difensore austriaco non siano andate a buon fine. Purtroppo, aggiungerebbero i tifosi, perché Martic è entrato subito nel cuore dei supporter blucelesti per grinta, determinazione, tecnica”, si legge. Aggiungendo che la volontà del calciatore sia stata quella di andare via pensando di “ricavare di più o avere più prospettive e stimoli“. A gennaio “era fuori da ogni progetto tecnico. E ricorderà sempre Lecco per averlo rimesso in carreggiata”. Adesso è un calciatore rossazzurro e lo sarà, come da contratto, almeno fino a giugno 2026 (presente nell’accordo anche un’opzione per il rinnovo annuale). Dimostrerà, Martic, di essere all’altezza di una grande piazza come quella etnea?

