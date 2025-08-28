STAMPA LOCALE – Gagliano: “Il Catania sembra una squadra molto più determinante, verifichiamo le prossime 6-7 partite”

Alcune considerazioni del giornalista di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ dopo la gara disputata dal Catania contro il Foggia ed in vista del prosieguo della stagione:

“Sono bastati sette minuti per aprire il varco al Catania, poi la squadra di Toscano non ha trovato grandi difficoltà ad affondare, molto spesso sulle corsie esterne ha trovato la possibilità di realizzare assist, cross, penetrare centralmente. Non è stato un test difficilissimo però come prima di campionato è un toccasana, perchè quanto cominci con una bella vittoria davanti ad un pubblico splendido ed è tutto facile o quasi, l’entusiasmo cresce, le motivazioni si moltplicano, la voglia diventa esponenziale. Ho visto un Catania ben messo in campo, che ha mostrato continuità per tutti i 90′”.

“Rispetto alla scorsa stagione sembra una squadra che aggredisce e gestisce il pallone con grande forza e convinzione, non si tira indietro, cerca di tenere alta la concentrazione a parte qualche calo di tensione. In avanti invece la squadra sembra essere molto più determinante. Ho visto contro il Foggia un approccio e un atteggiamento diversi rispetto a tante altre partite della passata stagione, quando il Catania solitamente regalava un tempo agli avversari, oppure iniziava bene nei primi 20 minuti chiudendo positivamente l’ultimo quarto d’ora. E’ un Catania che va rivisto naturalmente nelle prossime 6-7 partite che potranno darci una dimensione più realistica del valore di questa squadra al cospetto di avversari di diverso livello”.

