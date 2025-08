STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Calendario, girone d’andata fattore da sfruttare per il Catania”

Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati i calendari relativi al campionato di Serie C 2025/26. Questo il commento del giornalista Alessandro Vagliasindi ai microfoni di Telecolor sul calendario rossazzurro: “Il calendario ci dice che il girone d’andata sarà il fattore che il Catania dovrà in qualche modo sfruttare. Un calendario che prevede dieci confronti su 19 al ‘Massimino’ all’andata con tutti i possibili confronti diretti al cospetto di squadre quotate come Salernitana, Benevento e Crotone in casa, quindi servirà partire bene sull’onda lunga del finale della scorsa stagione cercando subito di insediarsi nelle posizioni di classifica che contano. Adesso il primo vero test probante per il Catania sarà il match di Coppa Italia per poi, una settimana dopo, tuffarsi nel campionato. In termini generali possiamo dire che, come avvio di calendario, poteva andare sicuramente peggio per i rossazzurri”.

