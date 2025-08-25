lunedì, 25 Agosto 2025
STAMPA LUCANA: “Caturano, si attende un possibile assalto del Catania”

foto Potenza Calcio Official

Mentre l’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio continua a smentire la partenza di Salvatore Caturano, ma avendo precisato nei giorni scorsi che in caso di offerta importante sarà la volontà del calciatore a fare la differenza, la stampa lucana evidenzia come, in realtà, non si possa escludere un eventuale trasferimento dell’attaccante alle pendici dell’Etna. Domenica Caturano ha deciso l’incontro di Giugliano, vinto nei secondi finali per il definitivo 2-3 rossoblu. La Nuova del Sud riporta quanto segue: “La decide Caturano, l’uomo simbolo, il capitano, il bomber, ma anche l’oggetto del tormentone estivo: resta o se ne va? Nell’attesa di un possibile assalto del Catania nell’ultima settimana di calciomercato il Potenza si gode una vittoria preziosa in una gara piena di emozioni”.

