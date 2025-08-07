giovedì, 7 Agosto 2025
STAMPA MOLISANA: “Campobasso, Silvestri potrebbe essere operazione da fine mercato”

foto Catania FC

“In difesa è circolato anche il nome di Tommaso Silvestri di proprietà del Catania, il giocatore in uscita dagli etnei potrebbe essere un’operazione da chiudere nel finale, dopo aver ceduto qualche pedina”. Lo riporta Il Giornale del Molise, riferendosi all’accostamento dei giorni scorsi del difensore veneziano al Campobasso. Perugia, Gubbio e Lumezzane rappresentano altre piste che non si sono concretizzate, ad oggi. Non si presenta semplice trovare una soluzione per il trasferimento di Silvestri, calciatore che non presenta le caratteristiche tecnico-tattiche ricercate da mister Toscano e, per tale ragione, fuori anche quest’anno dal progetto rossazzurro dopo l’esperienza in prestito alla Triestina.

