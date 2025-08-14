giovedì, 14 Agosto 2025
STAMPA NAZIONALE – Binda: “Catania, Benevento e Salernitana se la giocheranno ad armi pari”

“Vedo un Girone C di altissimo livello, con alcune squadre veramente forti che si daranno grandissima battaglia. Dico che il Benevento, il Catania e la Salernitana se la giocheranno ad armi pari, ma aggiungo anche il Crotone tra le squadre che possono provare a vincere questo campionato”. Questo il parere di Nicola Binda, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ che segue da vicino le vicende del campionato di Serie C, ai microfoni di news.superscommesse.it.

