venerdì, 29 Agosto 2025
STAMPA NAZIONALE – Di Stefano (Sky Sport): “Catania con giocate codificate e organizzate. Il Benevento può essere il vero antagonista”

Il giornalista catanese di Sky Sport Peppe Di Stefano, ai microfoni di Futura Gol esprime alcuni pensieri sul Catania visto in avvio di stagione, quando si avvicina la trasferta di Cava de’ Tirreni:

“Mi ha colpito molto Aloi, già dal secondo tempo di Crotone, il modo di giocare. Domenica il Catania mi è sembrato avesse giocate codificate. Non era frutto dello spirito d’inventiva ma c’era qualcosa di organizzato, programmato, pragmatico. Spesso quando si gioca con il 3-4-2-1 i due centrocampisti devono essere davvero la livella, dare ma non eccedere troppo, essere attenti ma allo stesso tempo non troppo timidi. Mi è sembrato di vedere questo tipo di equilibrio. A me, al di là della sconfitta, era piaciuta anche la trama ed il modo di giocare a Crotone. Non sottovaluterei Forte. Ha fatto gol in Serie C, B ed A poco tempo fa. Non sottovalutiamolo perchè parliamo di un giocatore di ottima fattura e di livello. Poi gli esterni – vedi Casasola e Donnarumma – sono quei giocatori che fanno tanta legna, anche una corsa tripla, un lavoro doppio per sostenere calciatori offensivi come D’Ausilio, lo stesso Jimenez e gli attaccanti”.

“Chi può essere il vero antagonista del Catania nel girone C? Secondo me il Benevento, squadra molto forte e quadrata con un presidente e direttore molto capaci. Marcello Carli è stato uno dei protagonisti del miracolo Empoli. A Salerno, invece, hanno fatto una squadra con tanti giocatori intelligenti ma ho avvertito un ambiente anche dopo il ko col Sorrento in coppa non piacevole; quando già alla prima partita ufficiale metti in discussione allenatore e direttore, c’è una conferenza stampa fiume di un amministratore delegato e di un presidente vuol dire che c’è qualcosa che non va. Attenzione al Crotone, guidato da ottimo allenatore dal mio punto di vista che ha delle idee e mi piace nello stile, sempre molto equilibrato anche nel modo di porgersi”.

