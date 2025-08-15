STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “Catania, accordo con la Sampdoria per Leonardi”

Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, Catania e Sampdoria avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento in rossazzurro di Simone Leonardi. Una pista che, come riportato nei giorni scorsi, il Catania non ha mai abbandonato. Fino a ieri la trattativa era in standby ma, nelle ultime ore, ha fatto registrare un’accelerata. Restano da sistemare alcuni dettagli, poi l’attaccante catanese classe 2005 sosterrà le visite mediche di rito firmando il contratto che lo legherà alla società etnea. Leonardi, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria in questi anni, ha collezionato finora alcune presenze ed un gol in Serie B con apparizioni, la scorsa stagione, anche in C vestendo la maglia del Rimini.

