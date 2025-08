STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “D’Ausilio, testa a testa Catania-Crotone”

Situazione in continua evoluzione, quella che riguarda il futuro del centrocampista offensivo Michele D’Ausilio. La stampa avellinese nei giorni scorsi aveva evidenziato come il Trapani si fosse momentaneamente portato avanti nella corsa al giocatore milanese classe 1999, in uscita dall’Avellino. Secondo quanto riporta La Casa di C, sito a cura della redazione di Gianluca Di Marzio interamente dedicato al campionato di Serie C, evidenzia invece come nelle ultime ore si stia registrando un testa a testa sempre più intenso tra Catania e Crotone, entrambi da tempo sulle tracce del calciatore. Soprattutto il Catania. Le due società in questo momento sono avanti rispetto alla concorrenza. D’Ausilio resta un nome gettonatissimo in sede di calciomercato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***