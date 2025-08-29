STAMPA NAZIONALE – La Gazzetta dello Sport: “Catania, concorrenza dell’Empoli per Buglio”

Il Catania ha impostato la trattativa per l’acquisizione di Davide Buglio sulla base di uno scambio con Alessandro Quaini, nelle ultime ore però emerge una novità che arriva direttamente da La Gazzetta dello Sport: l’interesse manifestato dall’Empoli nei confronti del centrocampista della Juve Stabia. Sulla panchina empolese siede proprio quel Guido Pagliuca che ha allenato con profitto lo stesso Buglio a Castellammare. Già da qualche settimana Pagliuca aveva indicato il ragazzo come potenziale rinforzo di valore in mediana. Adesso che il Catania prova a sprintare, riecco l’accostamento all’ambiziosa società toscana che punta al ritorno immediato in A.

