venerdì, 29 Agosto 2025
HomeCalciomercatoSTAMPA NAZIONALE - La Gazzetta dello Sport: "Catania, concorrenza dell'Empoli per Buglio"
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo PianoSerie B

STAMPA NAZIONALE – La Gazzetta dello Sport: “Catania, concorrenza dell’Empoli per Buglio”

Redazione
By Redazione
0
548

Il Catania ha impostato la trattativa per l’acquisizione di Davide Buglio sulla base di uno scambio con Alessandro Quaini, nelle ultime ore però emerge una novità che arriva direttamente da La Gazzetta dello Sport: l’interesse manifestato dall’Empoli nei confronti del centrocampista della Juve Stabia. Sulla panchina empolese siede proprio quel Guido Pagliuca che ha allenato con profitto lo stesso Buglio a Castellammare. Già da qualche settimana Pagliuca aveva indicato il ragazzo come potenziale rinforzo di valore in mediana. Adesso che il Catania prova a sprintare, riecco l’accostamento all’ambiziosa società toscana che punta al ritorno immediato in A.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA SALERNITANA: “Inglese potrebbe chiedere di andare via”
Articolo successivo
MERCATO: D’Andrea, il Pineto mette la freccia. Futuro in Abruzzo
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web