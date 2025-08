STAMPA NAZIONALE: TuttoC accosta a Catania e Benevento il centrocampista Calì

C’è un nome nuovo che la stampa nazionale accosta al Catania in queste ore, quello di Michele Calì, calciatore classe 1994 attualmente in forza al Renate. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC.com, portale specializzando sulle vicende del campionato di Lega Pro, Catania e Benevento avrebbero manifestato interesse nei suoi confronti. Centrocampista polivalente, Calì è cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe vestendo anche le maglie di Caravaggio, Virtus CiseranoBergamo, Caronnese, Ravenna e Lumezzane. Il giocatore ha dimostrato di vedere spesso la porta (14 gol nelle ultime 2 stagioni nel girone A di Serie C), rivelandosi pregevole in chiave assist.

