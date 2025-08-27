STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Ierardi e Donnarumma nella Top 11 della prima giornata”

Il portale TuttoC.com inserisce nella Top 11 della prima giornata del girone C di Serie C due calciatori del Catania, tra i protagonisti della vittoria sonante contro il Foggia al “Massimino”. Si tratta del difensore Mario Ierardi e del laterale sinistro Daniele Donnarumma. Su Ierardi si legge: “E’ vero che il Foggia attuale è una squadra in grossa difficoltà – per usare un eufemismo – ma sono le classiche gare trappola se non approcciate nel modo giusto. Si candida ad essere il miglior difensore centrale del girone, con quel vizio del gol sulle palle inattive che non guasta mai”. Su Donnarumma: “L’atteggiamento tattico remissivo del Foggia consente agli esterni di agire quasi da attaccanti aggiunti, proprio come piace a Toscano. Sempre nel vivo del gioco, nei primi 45 minuti è devastante e segna un gol che gli consente di entrare subito in armonia con la tifoseria etnea”.

Questa la Top 11 di giornata nel dettaglio (3-4-3):

Galeotti (Trapani); Scognamillo (Benevento), Parodi (Latina), Ierardi (Catania); Imputato (Monopoli), Florenzi (Cosenza), Pezzella (Casertana), Donnarumma (Catania); Cuppone (Audace Cerignola), Salvemini (Benevento), Energe (AZ Picerno). Allenatore: Auteri (Benevento)

