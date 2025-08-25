lunedì, 25 Agosto 2025
STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Leonardi-Catania, operazione vicina alla chiusura”

Redazione
foto Repubblica Palermo

Simone Leonardi, attaccante catanese classe 2005, diretto verso Catania? Dopo alcuni rallentamenti la trattativa ha ripreso vigore e la società rossazzurra dovrebbe chiudere l’operazione nelle prossime ore secondo quanto riporta TuttoC.com, portale specializzato sulle vicende che riguardano il campionato di Serie C. L’intenzione sarebbe quella di prelevare la giovane promessa dalla Sampdoria a titolo definitivo – sarebbe, quindi, un investimento in prospettiva futura – per poi darlo in prestito consentendogli di giocare con continuità.

