mercoledì, 27 Agosto 2025
STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Catania, tentativo per Miceli. Accordo con Caturano”

foto Catania FC

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, le parti avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Salvatore Caturano dal Potenza al Catania. Il bomber napoletano, 35 anni compiuti a luglio, firmerebbe con la società rossazzurra un contratto con scadenza al 30 giugno 2028 (ma avanza in queste ore anche l’ipotesi di un biennale con opzione per il terzo anno, ndr). Autore di oltre 150 gol nella carriera professionistica, Caturano nelle ultime tre stagioni vissute in terra lucana ha collezionato 112 gettoni di presenza e firmato 49 gol, mettendo anche a referto 11 assist. Sempre dalla stessa fonte si apprende che il Catania avrebbe fatto un tentativo con il Monopoli per il difensore Mirko Miceli, classe 1991 cresciuto proprio nelle giovanili rossazzurre. Il Monopoli, però, al momento fa muro ritenendolo un elemento fondamentale per la causa biancoverde.

