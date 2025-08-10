STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Il Catania resta vigile su Capezzi”

Il centrocampista classe 1995 Leonardo Capezzi sarebbe al centro dei pensieri di mercato di molte squadre. La Carrarese valuta la cessione del giocatore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la squadra maggiormente interessata è la Juventus Next Gen ma resistono anche ulteriori ipotesi, sempre dalla Serie C. Sullo sfondo infatti rimangono vigili Catania e Audace Cerignola. Nell’ultimo campionato di Serie B, alla corte di mister Calabro Capezzi ha totalizzato 21 presenze di cui 8 dal primo minuto. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, Capezzi ha militato anche tra le fila di Varese, Crotone, Sampdoria, Empoli, Albacete (Spagna), Salernitana e Perugia

