domenica, 10 Agosto 2025
HomeCalciomercatoSTAMPA NAZIONALE - TuttoMercatoWeb: "Il Catania resta vigile su Capezzi"
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo PianoSerie B

STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Il Catania resta vigile su Capezzi”

Redazione
By Redazione
0
1233

Il centrocampista classe 1995 Leonardo Capezzi sarebbe al centro dei pensieri di mercato di molte squadre. La Carrarese valuta la cessione del giocatore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la squadra maggiormente interessata è la Juventus Next Gen ma resistono anche ulteriori ipotesi, sempre dalla Serie C. Sullo sfondo infatti rimangono vigili Catania e Audace Cerignola. Nell’ultimo campionato di Serie B, alla corte di mister Calabro Capezzi ha totalizzato 21 presenze di cui 8 dal primo minuto. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, Capezzi ha militato anche tra le fila di Varese, Crotone, Sampdoria, Empoli, Albacete (Spagna), Salernitana e Perugia

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
UFFICIALE: Cicerelli rinnova il contratto fino al 2027
Articolo successivo
MERCATO: Vallocchia titolare in Coppa Italia, ma quel commento social di Aloi…
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web