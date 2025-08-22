STAMPA PESCARESE: “Dal Catania al Brescia, tanti club monitorano Tonin”

Ha molto mercato l’attaccante del Pescara Riccardo Tonin. Da tempo la stampa pescarese accosta il giocatore al Catania. La redazione di Pescara Sport 24 evidenzia come il giocatore avrebbe la priorità di rimanere in cadetteria ma, qualora non fosse possibile, accetterebbe di ripartire dalla C sposando un progetto vincente. Cittadella, Catania, Brescia e Salernitana starebbero monitorando costantemente il giocatore. Sempre in terza serie ci potrebbe essere anche un interessamento concreto da parte del Benevento qualora si concretizzasse uno scambio con il Delfino. In B, invece, la Virtus Entella mostra apprezzamento nei suoi riguardi.

