giovedì, 28 Agosto 2025
STAMPA POTENTINA: "Caturano, morto un papa se ne fa un altro..."
STAMPA POTENTINA: “Caturano, morto un papa se ne fa un altro…”

foto Potenza Calcio

Anche da Potenza, dove spesso sono piovute smentite, confermano che è finito il rapporto professionale tra Salvatore Caturano ed il Potenza. Lo aspetta il Catania. Ecco quanto si legge su tuttopotenza.com:

“Alla fine è successo: Salvatore Caturano lascia il Potenza per accasarsi al Catania. Una notizia che scuote l’ambiente rossoblù, ma che non sorprende più di tanto.La Potenza sportiva non si strapperà di certo i capelli. L’ormai ex capitano e bomber rossoblù, autore dei gol decisivi nelle due sfide play-out contro il Monterosi, aveva un contratto lungo e la prospettiva di chiudere la carriera nel capoluogo lucano con un futuro da dirigente. E dire che in maglia rossoblù aveva siglato 49 reti in 109 presenze, ad appena -2 gol dal record storico di un “certo” Fernando Scarpa. Eppure, il richiamo del mercato ha avuto la meglio. Caturano ha dato tanto alla causa rossoblù: ha segnato gol pesanti, si è caricato la squadra sulle spalle nei momenti decisivi e ha indossato la fascia da capitano con responsabilità. Ma adesso il Potenza merita uomini convinti, non capitani con lo sguardo altrove. Per questo, meglio voltare pagina in fretta: morto un papa, se ne fa un altro. Auguriamo a Salvatore Caturano un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.

